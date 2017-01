Testimonios Curso Moises

Me llevo la alegria de saber que Dios, no se fija en quien soy; sino en lo que puedo llegar a ser con su gracia y con su poder. (MD)

Caminando con Moises tengo una fe mas grande y autentica. (TT)

Me voy mucho mas fortalesida espiritualmente y consiente de que aun con mis debilidades Dios puede manifestar su gracia y su poder a traves de mi solo hay que confiar en el. Lo voy aplicar en mi comunidad, en mi familia y en mi vida diaria (EM)

Aprendi muco de un gran lider y quiero hacer como Moises y llevarlo a mi pueblo. Fue una experiencia muy intima y emocionante. (LG)

Me llevo confianza y esperanza de que yo puedo guiar a un pueblo de Dios, con la luz de Dios en mi Corazon y alma y con su gracia de Dios. Ya no guiare a Dios, sino que me dejare guiar por el aunque el camino sea amargo por momentos. Pero solo con Dios saldre victorioso (CR)

Me llevo un aprendisaje muy grande y muy valioso que es — Ir mas alla de donde yo pensaba. No tener miedo porque Dios esta y estara conmigo. Y por ultimo entrenar a mi successor. (JG)

Me llevo que Dios no se vale de lo grande sino de cada situacion para decirme cuanto me ama y no mira quien soy sino lo que puedo llegar a ser. No me apartare del callado de Yave porque el me sostiene. (EC)