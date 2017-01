Testimonios Curso Nueva Vida

Que Cristo murio y vencio la muerte por mi. Que necesito estar en una comunidad y la Iglesia para poder seguir a Cristo. (CB)

A mi casa me llevo la sanacion de mi alma y muchas ensenanzas que se que puedo compartir con mi familia y comunidad. Voy a poner en practica, empezando por mi casa y seguir perseverando para seguir creciendo en la fe de Dios. (ZP)

Me llevo la sanacion interior, ahora ya le encuentro sentido a la vida, ahora ya se que tengo que valorarme como mujer y ser humano por que ahora se y estoy segura que soy valiosa porque soy hija de Dios. Es algo que transforma la vida del ser humano. Me encanto y me siento sumamente agradecida. (PS)

Me llevo la carreta llena de regalos que vendre otro dia a traer los que no copieron. Cuando conoces a Cristo no te falta nada, no hay amor mas grande que el de Papito Abba. (MM)

Voy a mantenerlo siempre en el Corazon y hecharle si muchas ganas para seguir la palabra de Dios y nunca alejarme de Dios. Tengo mucha paz y felicidad (JL)